Armande Altaï, Kamel Ouali, Oscar Sisto… Les profs légendaires de la "Star Academy" sont de retour

Séquence nostalgie cette semaine pour les élèves et les téléspectateurs de la "Star Academy". Plusieurs profs emblématiques du programme sont venus conseiller les élèves et participer aux évaluations. Un comeback émouvant à découvrir à partir de 17h25 dans la Quotidienne sur TF1 et en replay sur MYTF1.

Ils ont écrit la légende de la Star Academy. Professeurs emblématiques de la première mouture du programme, Armande Altaï, Oscar Sisto, Kamel Ouali et Christophe Pinna ont fait leur retour au Château de Dammarie-les-Lys en début de semaine. L’occasion de livrer quelques conseils aux élèves de la nouvelle promo… Et de participer aux évaluations au cours desquelles Lénie, Pierre & co devront s’approprier une chanson de l’un des anciens vainqueurs de l’émission : au choix, "J’attends l’amour" de Jenifer, "Cassé" de Nolwenn Leroy, "La Ceinture" d’Elodie Frégé ou "Écris l’histoire" de Grégory Lemarchal.

Avant les évaluations, les élèves ont droit à deux masterclass aussi énergiques que différentes. Ancien champion du monde de karaté Christophe Pinna a été le coach sportif de la Star Ac de 2005 à 2008. "L’être humain repose sur trois piliers fondamentaux. Les émotions, les muscles et la respiration", rappelle aux élèves ce maître zen des tatamis.

"Bien qu’ils fonctionnent de manière complètement autonome, il y a une interaction entre les trois", insiste-t-il. Julien et ses camarades acquiescent sagement. Avant de s’embarquer pour la séance de sport la plus spectaculaire de la saison. Pour mémoire, le casting pour le prochain volet de Karaté Kid au cinéma est toujours ouvert.

Star Academy 2023 - Christophe Pinna, quadruple Champion du Monde de Karaté et ancien prof, est au Château ! Source : Star Academy

"C’est très émouvant d’être là", leur confie ensuite le légendaire prof de théâtre Oscar Sisto. "Vous avez fait quelles saisons ?", lui demande Héléna, avouant qu'elle n'avait jamais entendu parler de cette pointure de la scène. "Moi, je n’étais pas né à l’époque de Louis XIV, mais je connais. Et je n’étais pas né à l’époque de Shakespeare, mais je connais aussi", rétorque-t-il avec humour. Durant ce cours exceptionnel, Oscar soumet Julien et Djebril à l’un de ses exercices de prédilection : le "repeating". Regardez…

Ces bons conseils porteront-ils leurs fruits durant les évaluations, à découvrir ce mercredi soir dans la Quotidienne ? Au bout du rouleau, Candice se confie à Malika Benjelloun après avoir enchaîné les pépins de santé et les performances discutables, à l'image de sa reprise de "Donne-moi le temps" de Jenifer sur le dernier prime.

"Je suis malade, je n’arrive à rien", avoue-t-elle à la prof de sport. "T’imagines, t’as vécu dix-huit vies en six semaines. Tu penses que ton corps n’a pas le droit d’être fatigué ?", lui rétorque-t-elle. "Tu as le droit d’être fatiguée. Mais ne sois pas trop dure avec toi. Et donne tout pour réussir tes évaluations."

Star Academy 2023 - Malika tente d'apaiser Candice et Djebril Source : Star Academy

Coup de spleen également du côté de Djebril. "Je n’arrive pas à apprendre aussi vite que les autres. Et à la fin, je suis toujours déçu de ce que je propose", avoue le candidat qui a déjà échappé à plusieurs éliminations. "Qu’est-ce que tu regardes dans l’assiette des autres ?", lui lance Malika, un poil agacée.

"Je n’accepte pas que tu te voies comme quelqu’un qui ne va pas réussir alors que tu es l’emblème du contraire. Quel style de miroir déformé vous avez pour vous voir déformé comme ça ? (…) Tu brilles et tu mets des seaux de boue sur la tête. Alors que ce tout ce que tu fais est extraordinaire". Une mise au point salutaire ?

Durant son évaluation, Djebril va interpréter "Ecris l'histoire" de Grégory Lemarchal. Une séquence à découvrir en exclusivité dès maintenant sur MYTF1. Et visiblement la mythique prof de chant Armande Altaï a apprécié. Rendez-vous à partir de 17h25 pour savoir si ses efforts ont porté leurs fruits.