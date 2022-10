"Star Academy" : "Ne partez pas sans moi", la chanson qui a fait basculer la carrière de Céline Dion

Morges, le 6 février 1988. Carré court bouclé, lèvres rouges et robe dorée, Céline Dion porte le numéro 9. "Donnez-moi ma chance", martèle la Québécoise sur la scène du théâtre de Beausobre qui voit ce soir-là défiler les chanteurs prêts à représenter la Suisse romande au prochain concours de l’Eurovision deux mois plus tard. Le titre de sa chanson ? "Ne partez pas sans moi", comme un appel au public.

Avant sa prestation, le présentateur de la soirée refait le CV de la jeune femme qui fête ses 20 ans quelques semaines après. De son arrivée en Europe couronnée de succès en 1981 à la pause brutale cinq ans plus tard. "En 1986, elle arrête tout et s’initie pendant un an à la danse et aux langues étrangères. Aujourd’hui, elle recommence", lance-t-il. Sans savoir que ce nouveau départ serait le bon pour l’artiste.