"Star Academy" : Laure Balon demande pardon à Julien, deux duos 100% féminins nommés

"C’est vraiment ce que j’espérais", s’est réjoui Michael Goldman. "Quand Anisha chante, elle explose. Ça a forcé Julien à s’ouvrir. Il y avait un truc à la High School Musical, je les voyais déjà avec les costumes. J’achète de ouf !", a lancé le directeur de la Star Ac, résumant l’avis général. Zac Efron et Vanessa Hudgens sont prévenus.

Nommés, eux aussi, la semaine dernière, Stan et Chris échappent à la nomination grâce à leur belle complicité sur "La rivière de notre enfance" de Michel Sardou et Garou. Et dire que le soulman d'Aix-en-Provence voulait tout plaquer en début de semaine ! Pas de mauvaise surprise non plus pour Enola et Louis, les jumeaux cosmiques tout en nuances sur "Tu es mon autre" de Maurane et Lara Fabian.