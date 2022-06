"Star Academy", "Les Inconnus", "Les Combattantes" : les temps forts de la rentrée de TF1

C'est un come-back très attendu. Le télécrochet culte qui a révélé Grégory Lemarchal, Nolwenn Leroy ou encore Jenifer reviendra sur TF1. Toujours présenté par Nikos Aliagas, le programme aura droit à une émission quotidienne et une grande soirée hebdomadaire. Le casting a déjà été lancé pour le recrutement des élèves qui se retrouveront au célèbre château des Vives-Eaux de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) et dont on pourra suivre les aventures en direct et en continu sur MyTF1.