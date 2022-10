"Star Academy" : quatre nommés cette semaine, la tension monte entre Léa et Anisha

Parmi ces quatre garçons plus tout à fait dans le vent, deux quitteront définitivement l’aventure samedi. Les profs ont-ils songé à nommer Léa ? Côté chant, la diva de la Star Ac 2022 a encore géré la situation même si le coach de théâtre Pierre de Brauer la juge "artificielle et nonchalante". Mais c’est dans les travées du château que la Beyoncé du XIXème arrondissement s’est le plus illustrée, ne dissimulant même plus ses critiques – sa jalousie ? – envers la chouchou Anisha même pas handicapée par son attelle à la cheville.

"C’est la première dans tout mais elle pleure ?", balance-t-elle aux autres filles. "Peut-être qu’elle a pas confiance en elle, mais au bout d’un moment ça ne se fait pas. C’est de la fausse modestie." Et bam ! Après une tentative de médiation d’Enola, Léa elle-même vient dire ses quatre vérités à la jeune candidate originaire de Madagascar. Un dialogue de sourds qui s’achève dans l’incompréhension la plus totale. "Je sais qui je suis", confiera à la nuit tombée Anisha à Julien, son plus fidèle soutien. Sera-t-elle bientôt seule contre tous ?