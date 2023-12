Taylor Swift, première artiste au monde à dépasser le milliard de dollars de recettes avec une tournée

Les recettes de la dernière tournée musicale de Taylor Swift "The Eras Tour" ont dépassé le milliard de dollars. C'est la première fois dans l'histoire de la musique que cette barre symbolique a été franchie. Quelques jours après avoir été élue "personnalité de l'année" par le magazine "Time", la chanteuse américaine continue de battre tous les records.

Taylor Swift continue d'affoler l'industrie musicale. La chanteuse américaine de 33 ans a récolté, avec sa dernière tournée, plus de revenus de billetterie que quiconque dans l'histoire de la musique sur une seule série de concerts. Avec 1,039 milliards de recettes générées, l'icône pop a dépassé la barre du milliard de dollars de recettes générées grâce à "The Eras Tour", qui comprenait 60 dates étalées de mars à novembre 2023.

Une année record pour l'industrie musicale

Un chiffre titanesque, alors même que la tournée de la mégastar est loin d'avoir terminé sa tournée, qui s'achèvera fin 2024. Elle sera notamment présente pour six dates en France, à Paris puis à Lyon, au printemps prochain. La performance de Taylor Swift est historique : jusqu'à présent, seule la tournée d'adieu d'Elton John, dont les 328 dates s'étiraient sur cinq années, était parvenue à se rapprocher du milliard de dollars de recettes, puisqu'elle avait rapporté 939 millions de dollars.

Cette année, la chanteuse devance Beyoncé et sa tournée "Renaissance", qui totalise 579 millions de dollars en 56 dates. Le magazine spécialisé Pollstar souligne que c'est la première fois en 15 ans, depuis que Madonna et Céline Dion ont dominé le classement des revenus de billetterie en 2008, que deux femmes sont en tête. Le titre de presse y voit d'ailleurs "un signe extrêmement positif pour cette industrie", qui a cumulé 9,17 milliards de dollars grâce aux 100 plus grosses tournées musicales de l'année. Là encore, ce bilan atteint un seuil jamais égalé jusqu'à aujourd'hui, avec un chiffre qui enregistre un bond de 46% par rapport à l'an dernier.

Pour le secteur, l'année 2024 s'annonce de nouveau colossale, avec de nouveaux concerts de Coldplay ou de Bruce Springsteen, mais aussi de Travis Scott, Ed Sheeran, Metallica et les Rolling Stones. Taylor Swift donnera elle aussi une nouvelle série de concerts après une année 2023 où tout lui a réussi, jusqu'à être nommée "personnalité de l'année" par le magazine américain Time.