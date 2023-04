Star de la K-pop, le chanteur Moonbin est mort à 25 ans

En 2017, la star Jonghyun s'était aussi donné la mort après avoir lutté contre la dépression. La Corée du Sud est l'un des pays du monde qui a le plus fort taux de mortalité par suicide, qui figure parmi les principales causes de décès chez les moins de 40 ans, selon des chiffres récents du gouvernement sud-coréen. Comme l'a écrit l'un des fans de Moonbin : "Ce sont toujours les gens qui sourient le plus qui souffrent le plus"...