Star discrète de l'édition, la romancière Françoise Bourdin est morte à l'âge de 70 ans

C'était l'une des romancières les plus lues en France. L'une des plus discrètes aussi. Auteure d'une quarantaine de romans depuis la fin des années 1970, Françoise Bourdin est décédée ce dimanche à l'âge de 70 ans. Une triste nouvelle annoncée à l'AFP par le groupe Editis qui la publiait depuis de nombreuses années.

"J’adresse mes plus sincères condoléances à la famille de Françoise Bourdin, à ses deux filles, Fabienne et Frédérique, à ses petits-enfants, je pense à toutes les équipes, de Belfond, de Plon et de Pocket, qui ont travaillé avec elle depuis tant d’années, ainsi qu’à ses millions de lecteurs fidèles", a déclaré la directrice générale du groupe, Michèle Benbunan.