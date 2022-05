Star du cinéma algérien, Ahmed Benaissa meurt avant la projection d'un film au Festival de Cannes

Né en 1944 à Alger, Ahmed Benaïssa a collaboré avec de nombreux réalisateurs comme Merzak Allouache (Harragas) ou encore Rachid Bouchareb (Hors la loi). Ces dernières années, on a pu le voir dans Les Fantômes d’Ismael d’Arnaud Desplechin et Papicha de Mounia Meddour. Sur scène, il avait également mené de multiples projets à Alger et Oran et dirigé le théâtre régional de Sidi Bel Abbes pendant la période de la décennie noire, la guerre civile qu'a subi le pays entre 1992 et 2002.