Star Wars Day 2022 : une nouvelle bande-annonce pour la série "Obi-Wan Kenobi"

De l’intrigue, on ne sait franchement rien. Alors chaque photo, chaque image est disséquée comme il se doit. "Ils arrivent", nous prévient une nouvelle bande-annonce dévoilée ce mercredi 4 mai. Une date particulière qui marque le Star Wars Day, la journée Star Wars. Car en anglais, 4 mai se dit "May the Fourth". De quoi rappeler le "May the Force be with you", "que la Force soit avec vous", phrase chère aux Jedis.