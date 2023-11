Thomas Jolly : "'Starmania', c'est le 'Black Mirror' de l'époque"

Après une tournée triomphale, le célèbre opéra-rock fait son retour ce mardi à la Seine musicale. Créé par Luc Plamondon et Michel Berger en 1979, le spectacle culte est passé entre les mains du metteur en scène Thomas Jolly. Touche-à-tout de génie en charge des cérémonies des Jeux Olympiques de Paris, il revient sur la genèse du show.

C'était un défi de taille. Et il l'a relevé avec brio. Connu pour ses spectacles hors normes qui cassent les codes, Thomas Jolly a accepté de revisiter Starmania, le célèbre opéra rock créé par Luc Plamondon et Michel Berger en 1979. Après une tournée triomphale dans toute la France, le spectacle revient ce mardi – et jusqu'au 28 janvier 2024 – à la Seine musicale.

Présenté comme le prodige du théâtre public, Thomas Jolly a déjà derrière lui une carrière impressionnante. À 41 ans à peine, ce surdoué a dirigé un théâtre, mis en scène une pièce dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon et monté la tétralogie de Shakespeare en intégralité, soit vingt-quatre heures de théâtre ! Mais surtout, il a été choisi pour mettre en scène les cérémonies d'ouverture et de fermeture des Jeux olympiques et paralympiques. Rencontre avec un artiste audacieux.

Starmania reprend ce mardi à la Seine Musicale. Comment vous êtes-vous approprié une œuvre aussi culte ?

Quand on m'a proposé de monter Starmania, j'ai tout de suite exprimé mon fort désir de revenir à la narration. Si les chansons sont désormais inscrites dans le patrimoine français, beaucoup de gens ignorent à quoi elles sont rattachées dans l'histoire du spectacle. Sans rien toucher à ces bijoux, j'ai décidé de mettre l'accent sur le livret et sur la narration, en travaillant avec Luc Plamondon, parce que c'est l'auteur. On est donc revenus aux sources, c'est-à-dire la version de 1978/1979 qui était une version très, très alternative.

Starmania était un projet fou à l'époque, non ?

Oui, on l'oublie souvent, mais Starmania c'est l'histoire deux trentenaires qui sont en train d'inventer un objet qui, à l'époque, en tout cas en France, n'existait pas. Michel Berger n'aimait pas le terme de comédie musicale, il disait que c'était un spectacle musical. Ils ont donc créé une espèce d'ovni qui durait trois heures, avec des chanteurs incroyables. Ils l'ont joué 30 fois et la légende est née.

Certains vont retrouver Starmania, d'autres vont le découvrir Thomas Jolly

Vous avez travaillé avec Luc Plamandon, mais aussi avec Raphaël Hamburger, le fils de France Gall et Michel Berger.

Oui, j'ai travaillé en collaboration avec eux et aussi avec Bruck Dawit, le dernier compagnon de France Gall. J'ai aussi eu accès aux archives musicales, aux premières bandes, soit tous les documents qui permettent de rebâtir ce spectacle. Ce qui est beau, c'est que certains vont retrouver Starmania tandis d'autres vont le découvrir. C'est une belle transmission entre les générations.

Qu'est-ce qui fait la force de Starmania, 40 ans après ? Sa résonance incroyable avec l'actualité ?

C'est vrai que 40 ans après, la réalité a rattrapé la fiction ! Luc Plamondon a su, à la fin des années 1970, capter des motifs qui étaient peut-être embryonnaires à l'époque et qui se sont développés sur ces 40 dernières années. Je pense à l'éco-anxiété, aux émissions pour devenir une star, aux chaînes d'info en continu, aux violences urbaines ou encore aux magnats de la politique venant plus ou moins du show-biz. Le spectacle parle même d'un attentat sur la plus haute tour d'occident. C'est presque prophétique. Je dis souvent que Starmania, c'est le Black Mirror de l'époque !

Starmania confère aux grandes pièces antiques Thomas Jolly

Starmania parle aussi du sentiment de solitude. Ça aussi, c'est très actuel...

Absolument. Je crois que c'est un questionnement qui est aussi vieux que les êtres humains sur cette planète ! Pour moi, Starmania confère aux grandes pièces antiques, parce qu'au fond, c'est le destin de huit personnages qui cherchent à trouver un sens à leur existence et vont tous, malheureusement, être victimes de cette course effrénée.

D'un point de vue visuel, c'est quoi la patte Jolly ?

Starmania et moi, on s'est trouvé à un endroit, c'est la question du noir. C'est une œuvre qui parle de mélancolie, de solitude, de doute, je dirai même de dépression. Les personnages vont tous essayer d'aller chercher la lumière. Moi, du coup, j'ai créé un espace très noir dans lequel la lumière vient manipuler les personnages, les brûler, les mettre en valeur ou les emprisonner. La scénographie est très basée là-dessus.

J'ai envie que ce soir-là, on se rassemble dans une sorte de célébration de notre humanité Thomas Jolly

Vous êtes aussi aux commandes des cérémonies d’ouverture et de clôture des JO de Paris. Des shows très attendus, mais qui arrivent à un moment très anxiogène, où le moral est à zéro...

Complètement, on est dans un monde plein d'angoisses, de questionnement, de flou. Je pense que ces cérémonies sont très importantes parce que les Jeux olympiques portent de belles valeurs. Une cérémonie d'ouverture, c'est toujours une photographie d'un pays à un instant donné. Il faut que ce soit un moment qui permette de non seulement de nous fédérer dans le pays, mais aussi avec le monde entier. Moi, j'ai envie que ce soir-là, on se rassemble dans une sorte de célébration de notre humanité.

Est-ce que vous réalisez ce qui vous attend ?

C'est vrai que c'est fou, car la cérémonie d'ouverture des JO est l'événement qui connecte le plus d'êtres humains au même moment. On compte entre 1,5 et 2 milliards de personnes qui la regardent. Mon cerveau ne peut pas forcément intégrer autant d'informations ! Par contre, j'intègre le fait que c'est un événement qui a une forte portée politique, pas au sens militant, mais au sens de la Cité, de l'ensemble des êtres qui vivent ensemble. C'est aussi un rendez-vous que j'ai avec moi-même en tant qu'artiste.

Dans la vie, qu'est-ce qui vous inspire ?

Ce qui me guide depuis le début de ma carrière, c'est l'envie de raconter des histoires. C'est passé par le théâtre, l'opéra, la comédie musicale et bientôt les cérémonies de Jeux olympiques. Et puis peut-être qu'après, je le ferai en écrivant un livre ! En tout cas, je me sens très chanceux et très honoré de voyager d'œuvre en œuvre.