"Starsky et Hutch" : l’acteur David Soul est mort à l’âge de 80 ans

Cet acteur américano-britannique était entré dans la légende de la télé grâce au personnage de Kenneth Hutchinson dans la série "Starsky et Hutch". Son épouse indique qu'il est décédé chez lui au Royaume-Uni, emporté par la maladie.

Triste nouvelle pour les fans de séries. L’acteur américano-britannique David Soul est décédé ce jeudi 4 janvier à l’âge de 80 ans, annonce à la BBC son épouse Helen Sell, précisant qu’il avait mené "une bataille courageuse pour sa vie auprès de sa famille".

Pour les téléspectateurs, il restera à jamais l’interprète du flic Kenneth "Hutch" Hutchinson dans la série policière Starksy et Hutch, où il formait un duo charismatique avec Paul Michael Glaser, alias David Michael Starsky. Lancée en France sur TF1 à partir de 1978, elle durera quatre saisons, régulièrement rediffusées depuis.

Par la suite, ce natif de Chicago était apparu au générique de plusieurs films et séries. Il s’était également lancé dans une carrière de chanteur, avec une demi-douzaine d’albums et une poignée de tubes comme "Don't Give Up on Us" et "Silver Lady".

Après un long combat contre l’alcoolisme, David Soul s’était installé en Grande-Bretagne au début des années 1990 pour se consacrer au théâtre. En 2004, il avait fait une apparition avec Paul Michael Glaser dans la comédie de Todd Philipps Starsky et Hutch où leurs personnages étaient interprétés par Ben Stiller et Owen Wilson. On l'avait revu ensuite en 2009 dans L’affaire Farewell, le film d’espionnage de Christian Carion avec Guillaume Canet.

"Il a partagé ses nombreux dons extraordinaires en tant qu’acteur, chanteur, conteur, artiste créatif et ami", souligne Helen Snell. "Son sourire, son rire et sa passion pour la vie seront commémorés par les nombreuses personnes dont il a touché l'existence." Marié à cinq reprises, l'acteur était père de six enfants.