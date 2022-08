"Je me sens perdu sans toi" : Stéphane Bern annonce la mort de son frère aîné, âgé de 59 ans

"Pudique et modeste, humble et taiseux, mais terriblement sensible, tu n’aimais pas les épanchements et me laissais prendre la lumière pour mieux rester dans l’ombre, mais en vérité tu étais le pilier de notre famille, le roc, l’aîné et le bon génie vers lequel on se tournait. J’ai besoin aujourd’hui de dire publiquement quel mari, père, fils et frère extraordinaire tu étais dans ta grande simplicité", poursuit Stéphane Bern. "Ton intelligence m’impressionnait, ta capacité de travail, ton immense culture, ta gentillesse, ton humour et ta grande générosité", souligne le journaliste à propos de son frère ingénieur.