Stéphanie de Monaco grand-mère pour la première fois, son fils Louis Ducruet est papa

Pour rappel, Louis Ducruet et Marie Chevalier s'étaient mariés en juillet 2019. La grossesse de la jeune femme avait été officialisée sur Instagram le 23 novembre dernier sur leurs comptes respectifs. Ils avaient posté une photo avec leur chien vêtu d'un petit t-shirt sur lequel il était inscrit : "Soon to be big brother" ("Bientôt un grand frère").