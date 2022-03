Stéphanie éliminée de "Koh-Lanta" : "J’étais sur la sellette depuis le début"

Malgré tout avez-vous atteint vos objectifs en faisant ce "Koh-Lanta" ?

Oui, je suis hyper heureuse de ma participation, à 1000%. J’ai toujours vécu ma vie en disant "Carpe Diem", je me le suis même fait tatouer. Et quand je me suis retrouvée dans cette aventure où malgré les difficultés, la faim, j’avais le smile et j’ai savouré tous les jours, j’ai réalisé que cette philosophie de vie n’était pas que du blabla et ça m’a fait beaucoup de bien. Je sais qui je suis. Et je suis contente d’être qui je suis.

Vous avez dit avoir déjà eu 1000 vies avant "Koh-Lanta". À quoi ressemblera la prochaine ?

Plein de choses ! Au niveau boulot, je suis en train de me lancer dans un nouveau projet professionnel puisque je vais lancer un service de "personal traveler assistant". Ça va s’appeler "Stéphanie in Paris" et l’idée c’est de faire visiter la capitale aux touristes étrangers avec une vraie Parisienne. Avec un côté convivial pour leur montrer qu’en plus d’être magnifique, cette ville a des habitants sympathiques. Mais avant ça je pars quelques jours en voyage en Grèce… et je me vais me faire faire un nouveau tatouage en rapport avec le poker. Surveillez mon compte Instagram !