Steven Tyler, le chanteur du groupe Aerosmith, poursuivi pour agression sexuelle sur mineure

Coup de tonnerre au royaume du rock. Le magazine Rolling Stone révèle que Steven Styler, le leader légendaire du groupe Aerosmith, fait l’objet d’une plainte pour agression sexuelle et violence émotionnelle pour des faits remontant à l’année 1973. Elle a été déposée par Julia Holcomb, une adolescente qui avait 16 ans au moment des faits, alors que le chanteur en avait 25.

Dans les documents judiciaires, la plaignante affirme que Steven Tyler l’a drogué et l'a fait boire avant d’avoir des rapports sexuels avec elle à de nombreuses reprises, l’emmenant même avec lui en tournée avec le groupe. Au cours de cette relation qui durera plusieurs mois, elle tombera enceinte à l’âge de 17 ans, avant de se faire avorter à la demande de l’interprète de "Dream On" et "Walk this way".