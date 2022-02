"Stranger Things" saison 4 : la date de sortie enfin dévoilée

"Avec neuf scripts, plus de 800 pages, près de deux ans de tournage, des milliers d'effets visuels et une durée d'exécution presque deux fois plus longue que n'importe quelle saison précédente, Stranger Things 4 a été la saison la plus difficile à ce jour, mais aussi la plus gratifiante", ont expliqué les créateurs Matt et Ross Duffer dans une lettre adressée aux fans publiée sur le site de Netflix.