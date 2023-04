"Stranger Things" : une série animée dérivée de l'univers en préparation

Au menu : un spin-off en live action et une pièce de théâtre intitulée The First Shadow qui sera joué à Londres en fin d'année 2023. Co-écrit par les frères Duffer et mis en scène par Stephen Daldry (Billy Elliot, The Hours), le spectacle nous plongera à Hawkins en 1959 et reviendra sur les origines de certains des personnages les plus populaires de la série : Jim Hopper, Joyce Maldonado et Henry Creel.