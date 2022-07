"Stranger Things" : comment le groupe Metallica s’est invité dans le final foudroyant de la saison 4

Depuis la première saison, la musique tient un rôle essentiel dans l’atmosphère à part de Stranger Things. Matt et Ross Duffer, les créateurs de la série, en font une utilisation accrue dans la quatrième qui vient de s’achever. On pense bien sûr à "Running up that hill (a deal with god)", le tube de la chanteuse anglaise Kate Bush qui protège la jeune Max du monstrueux Vecna dans le deuxième épisode. 37 ans après sa sortie, c’est le titre le plus écouté au monde sur Spotify depuis un mois, avec à la clé plus de 2,3 millions de dollars de royalties numériques pour son auteure et interprète.