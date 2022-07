"Stranger Things" saison 4 : que valent les 2 derniers épisodes disponibles dès ce vendredi sur Netflix ?

Hopper, qui est parvenu à s'enfuir de la prison russe grâce à l'aide de Joyce et Murray, toujours aussi joyeusement barré, n'est pas au bout de ses peines puisque qu'il va devoir à nouveau affronter les Demogorgons sur lesquels les Russes ont mené des expériences.

Quant à Nancy et Steeve, ils continuent à se tourner autour alors qu'ils se préparent pour une opération commando dans le monde à l'envers avec Robin, Eddie, Erika, Dustin, Lucas et Max. Cette dernière est en grand danger depuis que Vecna l'a prise pour cible. Lui suffira-t-il d'écouter à nouveau Kate Bush en boucle pour être sauvée cette fois ? On prendra également des nouvelles de Will, dont les sentiments pour Mike sont de plus en plus évidents.