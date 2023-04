"Stranger Way of Life" : le western gay de Pedro Almodóvar sera présenté à Cannes

Le casting du 76e Festival de Cannes s’enrichit de jour en jour. À 48 heures de la révélation de la sélection officielle par le délégué général Thierry Frémaux, les organisateurs annoncent le retour sur la Croisette de Pedro Almodóvar avec Strange Way of Life, un court-métrage en langue anglaise interprété par Ethan Hawke et Pedro Pascal, la star de la série The Last of Us. C’est la deuxième fois qu’il tourne dans la langue de Shakespeare après La Voix Humaine avec Tilda Swinton en 2020.

Décrit comme un western gay, il met en scène les retrouvailles entre le shérif Jake et Silva, un éleveur qu’il a connu vingt-cinq ans plus tôt lorsqu’ils étaient tueurs à gages. "L’étrange façon de vivre à laquelle fait référence le titre, fait allusion au célèbre fado d'Amalia Rodrigues, dont les paroles suggèrent qu'il n'y a pas d'existence plus étrange que celle que l'on vit en tournant le dos à ses propres désirs", écrit le cinéaste espagnol.