"Strangers Things 4" : Netflix dévoile une nouvelle bande-annonce explosive

Autre bonne nouvelle pour les fans : les épisodes de cette saison seront plus longs et ils répondront aux nombreuses questions que se posent les spectateurs. “On l’appelle la saison Game of Thrones pour plaisanter parce que c’est tellement étendu, et c’est ça qui est le plus notable. (...) Les épisodes sont très longs, je pense que c'est presque le double de la durée de n'importe quelle saison. C'est une des raisons pour lesquelles cela a pris si longtemps", admettent les créateurs qui ont promis des "révélations" sur la nature des événements supernaturels qui se produisent à Hawkins.