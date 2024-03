"Strangers Things" : même Finn Wolfhard, l’interprète de Mike, "ne connaît pas la fin" de la série

Absent des écrans depuis deux ans, le phénomène de Netflix est actuellement en tournage d’une cinquième et dernière saison, attendue pour 2025. On a tenté de grappiller des indices auprès de Finn Wolfhard, venu à Paris cette semaine promouvoir le film "S.O.S. Fantômes : la menace de glace". Dire qu’on a essuyé un cuisant échec est un doux euphémisme…

Le costume des chasseurs de fantômes lui colle à la peau. Car Finn Wolfhard l’a enfilé pour Halloween dans un épisode de Stranger Things avant de rejoindre la suite de la saga culte imaginée par Ivan Reitman au cinéma. De passage à Paris pour parler du deuxième film S.O.S. Fantômes : la menace de glace, en salles le 10 avril, l’acteur canadien n’a pas échappé à nos tentatives d’en savoir plus sur l’ultime saison de la série Netflix.

Je ne mens pas ! Je suis tenu au secret. Finn Wolfhard

Le tournage de ce cinquième volet tant attendu a enfin démarré en janvier après avoir été retardé par la grève des scénaristes et des acteurs qui a paralysé Hollywood l’an dernier. Les frères Duffer, créateurs de Stranger Things, partagent depuis régulièrement des photos des coulisses sur Instagram. Sur l’une d’elles, Finn Wolfhard apparaît bien concentré. Sur une autre, diffusée par Netflix, il poste avec le reste du casting et surtout en main, le Graal de tous les fans de la série. Un scénario renfermant les prochaines intrigues.

"Il m’a laissé lire les scénarios. C’est vrai, je suis au courant de tout", nous taquine McKenna Grace, sa partenaire dans S.O.S. Fantômes : la menace de glace, quand on lui demande si Finn Wolfhard lui a donné quelques indices sur les épisodes à venir. "C’est vrai. Les frères Duffer l’ont appelée parce qu’ils sont amis et ils lui ont dit : 'Voici la fin'", poursuit avec la même ironie l’interprète de Mike Wheeler dans Strangers Things depuis huit ans. "Non, même moi je ne connais pas la fin. C’est vrai, je ne mens pas ! Je suis tenu au secret", nous répond le jeune homme de 21 ans.

La saison 4 de Stranger Things, mise en ligne il y a déjà deux ans, est à ce jour la deuxième série en anglais la plus populaire de l’histoire de Netflix derrière Mercredi avec Jenna Ortega. Les neuf épisodes cumulent plus de 1,8 milliard d’heures vues sur la plateforme. Le tout dernier se refermait sur les prémices d’un certain chaos, une brèche s’étant ouverte entre le Monde à l’envers et celui bien réel de la ville d’Hawkins. De quoi ouvrir mille questions chez les spectateurs de la fiction. Mais McKenna Grace nous assure "ne pas en avoir posé" à Finn Wolfhard. "Oui, elle n’a pas demandé, ce qui est bien", glisse-t-il. Nous signalant du même coup qu’on n’aurait peut-être pas dû lui poser la nôtre…