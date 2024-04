Netflix disparait de plusieurs TV connectées : la vôtre est-elle concernée ?

Netflix ne sera bientôt plus accessible sur certaines télévisions connectées. Des modèles anciens, datant d'il y a 10 à 14 ans, sont concernées. La firme invoque des raisons de cybersécurité.

Elle ne sera plus accessible sur certaines télés connectées. L'application Netflix ne pourra plus être ouverte sur certains modèles de téléviseur d'ici à quelques jours. Peut-être même celle-ci est-elle déjà bloquée sur votre appareil. En cause ? Une mise à jour de sécurité qui exclut certains écrans connectés achetés il y a plusieurs années. Selon Le Parisien, cette suspension d'accès au service de streaming ne concernerait que des télévisions achetées il y a 10 à 14 ans.

Ce changement va donc toucher "1,7 million d’appareils dans le monde sur 260 millions d’abonnés, car nous essayons de garder la compatibilité le plus longtemps possible", précise au quotidien le géant américain. Pour justifier cette décision, Netflix invoque des raisons de cybersécurité. Selon l'entreprise, l'ancien protocole numérique permettant à certains téléviseurs de lire des vidéos, comme des films ou des séries sur Netflix, pourrait désormais être piraté plus facilement.

Quels sont les modèles concernés ?

Ainsi, plusieurs modèles seront affectés par cette mise à jour. Le Parisien en a fait la liste. Les télévisions connectées pouvant perdre leur accès à Netflix à cause de cette mise à jour de sécurité sont les suivantes :

chez LG : les gammes LM 6410, LM860V, LM 670S ou LM960V, si les mises à jour n'ont pas été effectuées

les gammes LM 6410, LM860V, LM 670S ou LM960V, si les mises à jour n'ont pas été effectuées chez Samsung : les gammes D, E, F en écran Full HD

les gammes D, E, F en écran Full HD chez Sony : les gammes Bravia et Legacy

En ce qui concerne les clés HDMI permettant de connecter tout type de téléviseurs à Netflix ou à d'autres applications de streaming vidéo, seules les Apple TV de 2e et de 3e génération perdront leur compatibilité avec l'appli américaine.