Sourde et amputée, Alaqua Cox s’impose dans la série Marvel "Echo" : "Maya et moi sommes des guerrières"

L’actrice amérindienne de 26 ans n’avait jamais joué la comédie avant d’être retenue pour incarner Maya Lopez. Introduite dans "Hawkeye" il y a deux ans, Alaqua Cox Marvel est désormais la tête d’affiche de sa propre série. Cinq épisodes, où la violence n’est pas toujours où on l’attend, à découvrir sur Disney+ ce mercredi 10 janvier.

Elle a travaillé dans une maison de retraite, pour Amazon et FedEx après avoir arrêté ses études. Mais jamais Alaqua Cox n’aurait imaginé devenir actrice. Encore moins être le personnage principal de sa propre série. Le destin de la jeune femme de 26 ans a basculé il y a trois ans. En voyant passer une annonce de casting pour une femme amérindienne sourde, ses amis pensent immédiatement à elle. Les auditions s’enchaînent, la novice séduit jusqu’à décrocher le rôle. Elle sera la méchante Maya Lopez dans Hawkeye, la série Marvel pour Disney+ porté par l’Avenger Jeremy Renner.

Une histoire amérindienne racontée par des Amérindiens

Apparue pour la première fois dans les comics en 1999 aux côtés de Daredevil, Maya Lopez n’est que la deuxième héroïne sourde à intégrer le MCU après Makkari dans Les Éternels. Elle est présentée par Marvel comme "une justicière" Cheyenne et latino-américaine qui "utilise ses réflexes photographiques pour combattre les criminels" en reproduisant toutes les actions physiques qu’elle voit.

À la toute fin de Hawkeye, la super-héroïne prend la fuite après avoir tué Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio), le Caïd qui l’a prise sous son aile à la mort de son père. Direction l’Oklahoma, où elle va devoir renouer avec sa famille amérindienne qu’elle n’a pas vue depuis des années. C’est ainsi que débute Echo, la série en cinq épisodes mise en ligne ce mercredi 10 janvier sur Disney+.

Épaulée par Jeremy Renner qui a appris la langue des signes pour l’accueillir, Alaqua Cox a appris sur le tournage de Hawkeye que l’histoire de Maya Lopez serait développée dans une autre série. C’est d'ailleurs la première fois qu’elle est racontée du point de vue amérindien, avec une équipe entièrement d’origine amérindienne. "C'est formidable d'avoir la possibilité d'inspirer et de responsabiliser une future génération de personnes", souligne la comédienne dans les notes de production. À commencer par sa propre famille. Sa cousine, Darnell Besaw, a été choisie pour incarner la jeune Maya.

Je voulais montrer que les amputés et les personnes handicapées peuvent tout faire Alaqua Cox

Si elle ne fait pas partie comme elle de la Nation Choctaw, Alaqua Cox reconnaît être "très similaire" à Maya Lopez. Elle a grandi plus à l'Est, dans la réserve des Menominee, dans le Wisconsin. "Nous avons toutes les deux subi des traumatismes dans notre enfance", note-t-elle lors d’une conférence de presse virtuelle avant les fêtes, rappelant qu’ils sont bien différents. Si son personnage a été marqué par le décès de sa mère, l’actrice a été amputée de la jambe droite plus jeune. Elle évoque "les nombreuses opérations chirurgicales" qui ont fait d’elle "une guerrière". "Nous sommes toutes les deux des guerrières, des dures à cuire", insiste-t-elle.

Modèle de résilience, Alaqua Cox a réalisé elle-même une partie de ses cascades. Un choix d'autant plus surprenant que les scènes d’action sont nombreuses et violentes dans Echo, première production télé Marvel Studios pour Disney+ déconseillée aux moins de 17 ans. "Je voulais montrer que les amputés et les personnes handicapées peuvent tout faire", martèle-t-elle. "Il était important pour moi de montrer ma prothèse de jambe et de ne pas essayer de la cacher sous des vêtements", poursuit-elle.

Membre d’une fratrie de quatre enfants, elle glisse que ses chamailleries et les entraînements avec son frère aîné, grand sportif, l’ont "endurcie". Mais c’est en travaillant avec une équipe spécialiste des cascades cinq jours par semaine qu’elle "a beaucoup appris" pour le rôle de Maya Lopez. "C’était la partie la plus importante du projet. Ça a été un voyage amusant pour moi", assure-t-elle. Alaqua Cox en a démarré un autre deux mois avant l’arrivée d’Echo sur Disney+. La super-héroïne Marvel est devenue la super-maman d’un petit garçon. Sans aucun doute, le plus grand défi d'une vie qui n'en manquait pas.