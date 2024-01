"La reine des cartels" sur TF1+ : Catherine Zeta-Jones dans la peau de Griselda Blanco

Sept ans avant la série Netflix, la vie de la narcotrafiquante colombienne était racontée dans un téléfilm désormais disponible en streaming sur TF1+. L’actrice galloise, "obsédée" par ce parcours singulier, tient le premier rôle de cette fiction interdite aux moins de 12 ans.

Son mari Michael Douglas ne lui avait jamais donné de conseils de travail avant. Mais pour ce projet-là, il a fait exception. "Souviens-toi que tu n’as pas besoin d’en faire beaucoup. Parce que c'est quand tu ne fais absolument rien que tu es la plus terrifiante !" Catherine Zeta-Jones a dû aller puiser dans son côté le plus obscur pour incarner la redoutable Griselda Blanco. Un projet né sept ans avant la série Netflix mettant en scène Sofia Vergara. Son titre original ? Cocaine Godmother, La Marraine de la cocaïne, clin d’œil au surnom récolté par la narcotrafiquante colombienne qui s’est imposée aux États-Unis dans les années 1970 et 1980.

Le futur rôle de Jennifer Lopez

Alors que la série Griselda se concentre sur les années de gloire de ce personnage complexe, ce téléfilm baptisé Griselda : la reine des cartels en français condense en 1h22 la vie de la seule femme à s’être hissée à la tête du trafic de drogue mondial. De son enfance violente en Colombie à son assassinat dans les rues de Medellin en 2012. En interviews, Catherine Zeta-Jones martèle avoir découvert l’existence de cette mère de famille meurtrière à travers le documentaire Cocaine Cowboys. "Tous ces hommes parlaient d’elle. Ils la vénéraient, ils en avaient peur. Je me suis demandée qui était cette femme. Elle était la reine de ces caïds", dit-elle dans le lateshow de Seth Meyers.

Même Pablo Escobar, le plus célèbre baron de la drogue, craignait cette femme qui est associée à près de 200 meurtres. "Obsédée" par Griselda Blanco pendant quatre ans avant de commencer le tournage, Catherine Zeta-Jones a trouvé en elle le parfait défi. "Elle représentait tout ce que nous recherchons en tant qu’actrices. Elle était vraiment dérangée à bien des égards, mais elle était brillante. Elle avait tellement de couches différentes avec lesquelles je pouvais jouer", s’enthousiasme-t-elle. Une héroïne pas comme les autres qu’incarnera prochainement Jennifer Lopez au cinéma.