Anciens candidats, nouvelles règles : "LOL : qui rit, sort !" fait peau neuve pour Halloween

La première expérience ne leur avait visiblement pas suffi. Huit acteurs et humoristes se lancent à nouveau le défi de "LOL : qui rit, sort !", le comedy show de Prime Video au concept simple. Enfermés dans une pièce pendant six heures – plus du double en réalité sur le tournage – ils n’ont qu’une règle à respecter. Ne pas rire sous peine d’être éliminé. À l’approche de la fête d’Halloween, la production a décidé de renommer l’émission "Qui crie, sort !" et d’en bousculer le déroulé. Un cri et c'est le carton jaune. Toujours maître du jeu, Philippe Lacheau pourra appuyer quand il le veut sur le bouton "blackout", qui plongera le groupe immédiatement dans le noir.