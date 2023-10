"Loki" poursuit son électrique voyage dans le temps sur Disney+, épaulé par un acteur oscarisé

"Nous voulons que tout le monde soit dans la zone grise. Ils ne sont ni bons ni mauvais, commente Kevin R. Wright à propos de ses personnages. Ils peuvent faire de mauvais choix ou des choix héroïques, mais ils essaient de cerner qui ils sont". "Je n’essaie pas d’être un héros. Je suis un méchant, vous vous souvenez ?", insiste d'ailleurs Loki. Comme un symbole du questionnement qui le transforme épisode après épisode. Plus sensible et plus soucieuse des autres, la divinité sans foi ni loi des films du MCU serait-elle devenue profondément humaine ? "Si la première saison parlait avant tout de conscience et d’acceptation de soi, la deuxième consiste à prendre ses responsabilités et à se fixer de nouveaux objectifs. Ce qui est sans doute plus complexe et moins glorieux", remarque un Tom Hiddleston tout en nuances après plus de dix ans passés dans le costume du frère de Thor.