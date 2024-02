"Mr and Mrs Smith" se décline en série : le jour où Brad Pitt et Angelina Jolie sont devenus Brangelina

Prime Video met en ligne ce vendredi les huit épisodes d’une série librement adaptée du film d’action sorti en 2005. Succès au box-office, le long-métrage a surtout donné naissance à l’un des couples hollywoodiens les plus glam. Une idylle au parfum de scandale qui a pris fin avec fracas, après six enfants et un mariage.

Il a tenté de lui parler du personnage. Sans succès. Près de 20 ans après la sortie de Mr and Mrs Smith, Donald Glover se glisse à son tour dans le costume que portait Brad Pitt au cinéma. Le film d’action s’est changé en une série pour Prime Video. Huit épisodes disponibles ce vendredi 2 février dont le point de départ n’est pas tout à fait le même. Cette version ne met pas en scène un couple marié ignorant que l’autre travaille pour une agence d’espions concurrente, mais "deux étrangers solitaires" qui accepte un mariage arrangé en échange d’une "vie glorieuse d'espionnage, de richesse, de voyages dans le monde entier".

"Il ne m'a pas vraiment donné de conseils. Il a fait une Brad Pitt et s'en est sorti en se montrant charmant. Il m’a dit : 'Oui, tu vas t'en sortir'", raconte Donald Glover dans le "Tonight Show" de Jimmy Fallon. Une réponse évasive sans doute liée au statut très particulier de ce film dans la vie du sexagénaire. Troisième plus gros succès commercial de sa carrière avec près de 500 millions de dollars de recettes, le long-métrage l’a surtout mis sur la route de la mère de ses futurs enfants.

Janvier 2004. Le tournage de cette super-production à 120 millions de dollars démarre après plusieurs rebondissements côté casting. Après l’abandon de Nicole Kidman, retenue sur un autre projet, le réalisateur Doug Liman manque de perdre Brad Pitt. Il réfléchit à engager Gwyneth Paltrow, la véritable ex de l’acteur, puis Cate Blanchett avant qu’Angelina Jolie ne fasse l’unanimité. Les tabloïds, eux, se frottent les mains de voir réunis à l’écran deux des stars les plus piquantes de Hollywood. "Il y avait tout le temps des paparazzis. Des paparazzis fous", raconte le cinéaste dans une interview sans filtre à Entertainment Weekly.

Dès les premiers jours, l’alchimie est palpable entre les deux acteurs aux quotidiens bien différents. Angelina Jolie est mère célibataire d’un petit Maddox adopté au Cambodge depuis son divorce avec Billy Bob Thornton trois ans plus tôt. Brad Pitt est lui marié depuis cinq ans avec la star de Friends Jennifer Aniston. Mais les premières rumeurs de rapprochement entre les deux collègues se propagent rapidement. Pour mieux redoubler plusieurs mois plus tard quand, en janvier 2005, l’acteur annonce sa rupture. "Notre séparation n'est pas le résultat des spéculations rapportées par les médias à sensation. Cette décision est le fruit d'une longue réflexion", précise le couple Pitt-Aniston dans le communiqué transmis au magazine People.

Nous étions les deux dernières personnes à chercher une relation Angelina Jolie dans "Vogue" en 2007

Interrompu le temps que Brad Pitt aille mettre en boîte Ocean’s Twelve, le tournage reprend au printemps, toujours plus observé. Les photographes les suivent à la trace dans des hélicoptères et piratent les talkies-walkies de la production pour écouter ce qui se passe sur le plateau, dans l’espoir de confirmer que l’acteur et sa partenaire de jeu ont entamé une relation. En pleine promotion de Mr and Mrs Smith au début de l’été, les journalistes ont interdiction d’évoquer leur vie privée. Les principaux intéressés, eux, persistent à parler d’amitié.

C’est pourtant accompagnée de Brad Pitt qu’Angelina Jolie se rend en Éthiopie pour adopter Zahara, 11 mois. L’officialisation du couple, que la presse surnomme déjà Brangelina – contraction de leurs deux prénoms - intervient en fin d’année, par le biais de documents de justice. L’acteur fait une demande pour changer les noms des enfants de sa compagne, dont il devient légalement le père. La petite Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, leur premier enfant biologique, naîtra en mai 2006. La famille s’agrandira ensuite avec l’arrivée de Pax, adopté au Vietnam, et des jumeaux Knox Léon et Vivienne Marcheline, nés à Nice en juillet 2008. C’est pour eux que les acteurs se marieront en 2014 dans leur maison en Provence.

Angelina Jolie, Brad Pitt, Maddox et sa soeur Zahara en 2006 en Inde. - AFP

C’est Angelina Jolie qui dévoilera la première les coulisses de leur connexion inattendue. "Brad était une grande surprise pour moi", dit-elle à Vogue en janvier 2007. "Je pense que nous étions les deux dernières personnes à chercher une relation. Je ne l'étais certainement pas. J'étais très satisfaite d'être une mère célibataire avec Mad. Et je ne savais pas exactement où en était Brad dans sa vie personnelle. Mais il était clair qu'il était avec sa meilleure amie, quelqu'un qu'il aime et qu'il respecte", explique-t-elle.

Maddox, l'entremetteur qui aujourd'hui ne parle plus à son père

Au fil de sa collaboration, le duo "est devenu une paire" qui "trouvait beaucoup de joie" dans son travail commun. "Il a fallu attendre la fin du tournage pour que nous réalisions que cela pouvait signifier quelque chose de plus que ce que nous nous étions permis de croire", souligne-t-elle. Angelina Jolie indique tout de même que tous les deux sont "restés amis très longtemps". "Et puis la vie a évolué de telle sorte que nous pouvions être ensemble, que cela semblait être quelque chose que nous ferions, que nous devrions faire", poursuit-elle, balayant ainsi toute rumeur d’infidélité de son compagnon.

Maddox, son fils aîné, aurait précipité leur histoire d’amour selon elle, en appelant l’acteur "Papa sans prévenir". Une histoire désormais douce-amère, car le jeune homme de 21 ans et son père n’ont plus de contact depuis une violente altercation qui aurait précédé la séparation de ses parents. Les faits ont même donné lieu à une enquête du FBI, Angelina Jolie accusant son futur ex de violences sur leur garçon qui n’était encore qu’adolescent. Une épreuve parmi d’autres dans l’un des divorces de stars le plus chaotique de ces dernières années. La preuve, le dossier n’est toujours pas réglé après sept ans…