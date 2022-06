Netflix moins cher, mais avec de la pub, c’est pour bientôt

"On travaille activement là-dessus, (...) c'est une priorité, cette idée de donner des options en plus à nos abonnés dans un contexte de forte inflation", a-t-elle souligné. Du catalogue aux tarifs, "rien n'est encore décidé", a-t-elle ajouté, évoquant une première offre "certainement très différente de ce que l'on proposera à terme, le temps de pouvoir innover, tester et concevoir ce qui pourra à la fois valoriser nos contenus et respecter nos membres".

Également au programme, la monétisation du partage de mots de passe. Si près de 222 millions de ménages paient un abonnement, les comptes sont partagés avec plus de 100 millions d'autres foyers ne souscrivant pas au service, estime Netflix.