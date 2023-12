Plus romantique, moins violent : "Berlin" trace sa propre route après "La Casa de Papel"

La fiction dérivée du phénomène espagnol de Netflix dévoile les secrets de son nouveau braquage dès ce vendredi 29 décembre. Adieu l'Espagne, c'est à Paris que le dandy psychopathe nommé "Berlin" s’apprête à commettre son larcin entouré d’une toute nouvelle bande. Huit épisodes dans la ville de l’amour, qui se déroulent évidemment avant la série d’origine, dans laquelle le personnage n’a pas survécu.

Sa popularité persiste à le faire revenir d’entre les morts. Plus fort que le Christ, Berlin s’est vu offrir pas une mais deux résurrections par Netflix, qui ne pouvait visiblement pas se passer de lui. Déjà de retour dans les dernières saisons de La Casa de Papel après avoir été tué dans la deuxième, le dandy psychopathe du groupe de voleurs au masque de Dali est désormais le héros d'une fiction dérivée qui porte son nom. "J’ai discuté de cette possibilité avec Álex Pina, le créateur de la série, il y a des années. Mais la pandémie est arrivée et tout a explosé", raconte à TF1info l'acteur Pedro Alonso.

Ce personnage est un cadeau du ciel. Pedro Alonso, interprète de Berlin

"Ça fait un moment que je pense que ce personnage est un cadeau du ciel, pour beaucoup de raisons. Mais quand on m’a appelé la première fois pour me parler de ce projet, j’ai demandé un minimum de temps pour y réfléchir. Parce que tout ce qui se passait autour de La Casa de Papel était si fou…", poursuit l'artiste espagnol de 52 ans. C’est simple, la série a changé sa vie. D’abord réservée au public espagnol de la chaîne Antena 3, elle est devenue un phénomène mondial après avoir été rachetée en 2017 par Netflix, qui a redécoupé les épisodes pour ses abonnés. De quoi chambouler ses interprètes, devenus internationalement célèbres presque instantanément.

"Aujourd’hui, je suis très reconnaissant parce que ça m’a apporté énormément et ça me permet également de me lancer dans d’autres choses. J’écris, je réalise et je prépare d’autres projets que je n’aurais certainement pas pu faire sans Berlin", reconnaît Pedro Alonso. Il ne lui aura finalement fallu que 24 heures pour dire oui à sa propre série.

En 2019, le natif de Vigo nous avait présenté son braqueur vicieux comme un "tutti-frutti spirituel et moral". Alors quand on lui a demandé quatre ans plus tard quelle saveur avait son personnage dans ces nouveaux épisodes, il n'a pu s’empêcher de rire avant de filer notre métaphore culinaire.

5 nouveaux braqueurs

"Je parlerais davantage de texture. L’ADN du gâteau en lui est toujours présent mais il est plus raffiné, plus proche de mousses légères et aériennes. Un peu comme une île flottante", s’amuse-t-il. "Il y a plus de fantaisie et plus de joie de vivre", note-t-il. Car ce Berlin-là est avant tout peint comme un homme amoureux. Disponible ce vendredi 29 décembre, la série quitte la chaleur de Madrid pour un Paris de carte postale façon Emily in Paris dans lequel il braque d'abord le cœur de Camille (Samantha Sequeiros), l’épouse du directeur de la maison de ventes qu’il a prévu d’attaquer.

Tel le magicien David Copperfield, dont il s’inspire, le frère du Professeur s’entoure d’une nouvelle bande d’assistants bien différents pour s’emparer de bijoux estimés à 44 millions d'euros. Ils n'empruntent cette fois par leurs noms à des villes mais presque tous à la culture anglo-saxonne. Il n’y a bien que Damián (Tristán Ulloa) qui fait exception. Vétéran du groupe, il est un ami de longue date de Berlin chargé de mettre en œuvre "toutes les folies qui viennent à l’esprit" du voleur.

L'équipe de "Berlin", la série dérivée de "La Casa de Papel" : Begoña Vargas (Cameron), Joel Fernandez (Bruce), Tristán Ulloa (Damián), Pedro Alonso (Berlin), Michelle Jenner (Keila) et Julio Peña Fernández (Roi). - Netflix

Jeune loup ténébreux, Roi ressemble davantage "à l’assistant du docteur Frankenstein qui répète 'Oui, maître'". "Je pense que Berlin le voit comme un pion à bouger et qu’il ne serait pas difficile pour lui de le sacrifier", sourit Julio Peña Fernández, star de la saga Netflix pour ados À travers ma fenêtre. Begoña Vargas, elle, s’est inspirée de l’énergie de Julia Roberts dans Pretty Woman pour donner vie à Cameron, brune incendiaire qui s’affirme "en étant elle-même".

Derrière ses larges lunettes, Keila est aussi douée en informatique et en cybersécurité qu’elle est mauvaise en relations humaines. "Elle est très timide et se retrouve dans des situations qui sont un peu trop grandes pour elle", glisse l’actrice Michelle Jenner. En particulier face à Bruce, qui est "son exact opposé", selon Joel Sanchez, dont c’est le tout premier rôle. "Très à l’aise avec les autres", il est la caution muscle du groupe, en charge "du travail physique".

"Felicità" plus fort que "Bella Ciao" ?

Des malfaiteurs au cœur tendre auxquels il est, encore une fois, facile de s’attacher. "C’est parce qu’ils sont très humains. Vous voyez leurs peurs, leurs motivations", note Michelle Jenner quand Tristán Ulloa s’essaie à une autre explication : "Ça suscite un désir insatisfait du spectateur qui aimerait lui aussi enfreindre les règles". "C’est une façon de se désinhiber de la réalité", acquiesce Joel Sanchez. L’ensemble des comédiens garde un souvenir "merveilleux" de leur séjour à Paris, de Montmartre à Notre-Dame, point de départ de neuf mois d'un tournage légèrement moins tendu que celui de La Casa de Papel.

Ne cherchez pas la violence qui faisait le miel de la série d’origine. Si Berlin retrouve deux visages familiers de La Casa de Papel, il se laisse ici diriger par ses sentiments plus que par ses poings. "On est dans le même univers, mais c’est une entité différente avec un ton plus lumineux et comique", insiste Michelle Jenner. "Des passages ont été réécrits, d’autres tournés deux, même trois fois en ce sens. Ça a été un travail d’équilibriste pour trouver ce ton" mêlant humour, amour et aventure, précise Tristán Ulloa, qui donne de la voix sur une reprise prête à faire de l’ombre à "Bella Ciao".

La chanson italienne popularisée par La Casa de Papel fait place à une autre, "Felicità", traduite en espagnol sauf un mot. "Álex Pina m’a dit : 'Je veux que tu dises 'bonheur' en italien'. Ça semblait plus pompeux, ça nous a plu", nous répond Tristán Ulloa à propos de ce duo avec Pedro Alonso qui arrive "à un moment-clé" pour les personnages, selon Michelle Jenner. Le futur tube de l’hiver ?

>> Berlin - 8 épisodes disponibles le 29 décembre sur Netflix