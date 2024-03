Pourquoi votre abonnement Spotify va vous coûter plus cher

Le géant du streaming audio annonce qu’il va "prochainement" augmenter ses tarifs, sans préciser le montant de la hausse. Il explique avoir "tout fait pour éviter d’en arriver là" et tient pour responsable le gouvernement français. La faute à une taxe sur le chiffre d’affaires des plateformes d’écoute de musique en ligne qui doit entrer en application cette année.

C’est une dépense supplémentaire inattendue. Spotify France prévient les abonnés à son offre Premium que les tarifs seront "prochainement" revus à la hausse. Aucun chiffre n’a pour l’instant été annoncé. Jusqu’à présent, il en coûtait entre 5,99 euros à 17,99 euros par mois suivant les formules. Le leader mondial du streaming musical assure que cette augmentation n’est pas totalement de son fait. Dans un communiqué relayé par l’AFP, il dit avoir "tout fait pour éviter d'en arriver là, malheureusement le gouvernement français en a décidé autrement".

Nous ne pouvons tout simplement pas absorber des taxes supplémentaires Spotify

Spotify invoque la taxe streaming décidée par Emmanuel Macron qui divise la filière musicale. À hauteur de 1,2% du chiffre d’affaires des plateformes d’écoute de musique en ligne, elle "devrait rapporter 15 millions d'euros", avait affirmé fin 2023 le gouvernement qui souhaite ainsi financer le Centre national de la musique, une instance créée en 2020 pour soutenir la filière musicale française, à l'instar du CNC pour le cinéma. "Nous n'avons certainement pas attendu la création du CNM en 2020 pour aider les artistes à trouver le succès en France et à l'étranger", se défend le géant né en Suède, martelant avoir "fièrement défendu les artistes français au cours des 15 dernières années".

"Nous avons toujours été très clairs en la matière : nous ne pouvons tout simplement pas absorber des taxes supplémentaires", insiste Spotify. "Tous nos utilisateurs premium français (forfait à 10,99 euros/mois actuellement, ndlr) verront leur abonnement augmenter, et paieront désormais le forfait le plus élevé au sein de l'Union européenne", conclut la plateforme. Opposée dès la première heure à la taxe streaming, elle avait déjà retiré son soutien aux festivals des Francofolies de La Rochelle et du Printemps de Bourges pour les éditions 2024.