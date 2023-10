Gore, cash et délirante : "Gen V", la petite sœur de "The Boys", frappe aussi fort que son aînée

Une série aux airs de teen movie sensible sous acide et surtout sans aucun filtre, qui parle aussi bien de transidentité que de troubles alimentaires. Dans les trois premiers épisodes mis en ligne, Gen V parvient à jouer avec les attentes tout en remplissant parfaitement le cahier des charges établi par The Boys. C’est drôle, violent et franchement surprenant, évitant le piège des cliffhangers artificiels à la fin de chaque épisode. La suite devrait l’être davantage avec la promesse d’un endroit appelé "la Forêt" qui semble cacher bien des secrets. "A-t-on besoin de voir The Boys pour profiter de Gen V ? Non mais vous en profiterez beaucoup plus si vous l’avez vue", remarque Chance Perdomo, l’interprète du jeune Andre, dans les notes de production. Soyez prévenus : les essayer, c’est les adopter.