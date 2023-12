Sensuelle, piquante et profondément humaine : la série "Escort Boys" va réchauffer votre fin d’année

Après les films "La Cage dorée" et "Miss", Ruben Alves poursuit son exploration de la société française dans une série où la tendresse n'a jamais été aussi sexy. Le réalisateur effeuille le monde des escorts à travers le parcours de quatre potes camarguais obligés de se vendre pour s’en sortir. Entourés de ses acteurs, il raconte à TF1info ce projet unique qui tombe le bas ce vendredi 22 décembre sur Prime Video.

C’est l’histoire de quatre garçons pleins d’avenir qui, pour assurer le leur, se décident à tomber la chemise. Et un peu plus moyennant finance. Comme si les danseurs musclés de Magic Mike faisaient des extras au cœur de la Camargue pour arrondir leurs fins de mois. "Ce ne sont pas des Chippendales, mais ils sont là aussi pour assouvir le fantasme", précise Ruben Alves à propos de ses Escort Boys, dont le carnet de rendez-vous ouvre ce vendredi 22 décembre sur Prime Video.

L’escorting, ce n’est pas que du sexe, bien au contraire Ruben Alves

Après avoir honoré son héritage portugais dans La Cage dorée et s’être affranchi de la notion de genre dans Miss, le réalisateur change de format pour offrir un nouvel éclairage sur notre société. "La série s’intéresse à ce qu’une femme vient chercher chez un escort. L’escorting, ce n’est pas que du sexe, bien au contraire. Il y a quelque chose de la confiance, du réconfort. C’est tout ça que je voulais montrer", explique-t-il à TF1info. Librement inspirée de la série israélienne Johnny and the Knights of Galilee, Escort Boys raconte comment Ben (Guillaume Labbé), Mathias (Simon Ehrlacher), Ludo (Thibaut Evrard) et Zack (Corentin Fila) choisissent de vendre leurs corps pour tenter de sauver le domaine apicole dont l’un d’eux a hérité à la mort de son père.

Quatre abeilles qui vont reprendre possession d’eux en allant butiner – ou pas – des clientes en manque de tendresse, toutes incarnées par des actrices de renom qu’on ne s’attendait pas forcément à retrouver là – mais dont on ne vous donnera pas les noms pour préserver l’effet de surprise. "Ben est vraiment quelqu’un de verrouillé qui, au fil des évènements, se rend compte qu’il peut faire les choses différemment. Ça passe clairement par une sexualité qu’il découvre grâce à une femme en particulier. Ça bouge énormément de choses en lui, surtout sa façon d’appréhender les autres et le monde", analyse Guillaume Labbé (Je te promets). C’est là que réside toute la force d’une série sensuelle à souhait, mais jamais vulgaire, dont la mise à nu de ses personnages est finalement plus métaphorique que littérale.

Pour nous, les comédiens, les scènes de sexe étaient finalement anecdotiques Simon Ehrlacher

"C’est une série qui parle beaucoup du corps. Mais j’ai l’impression que, pour nous, les comédiens, les scènes de sexe étaient finalement anecdotiques. Les sentiments tout autour, la manière dont l’escorting permet de se libérer des frustrations pour s’ouvrir à autre chose… C’était ça, notre moteur. C’est tout l’envers qui était puissant", résume Simon Ehrlacher (Plus belle la vie). Une dichotomie qui s’exprime dès la bande-annonce. "Ruben arrive à toucher et à parler de choses profondes et essentielles tout en sortant le spectateur de son quant-à-soi, de son jugement", décryptait pour nous Thibault de Montalembert à la sortie de Miss.

Ce propos redouble d’intensité dans Escort Boys, où se mêlent tous les types de corps, tous les âges et tous les fantasmes. Sans que personne n'y trouve rien à redire. "Le sexe, c’est la rencontre entre deux bizarreries. On a tous des délires particuliers. L’escorting permet d’aller dans sa bizarrerie à soi, sans jugement", note Corentin Fila. Il n’y avait bien que Ruben Alves qui pouvait peindre avec autant d’humanité et de justesse une thématique encore taboue.

Guillaume Labbé et Marysole Fertard, frère et soeur à la tête de leur service d'escorts en Camargue dans "Escort Boys". - ©François Lefebvre

"J'ai eu cette problématique sur la morale, reconnaît Ruben Alves. Je ne voulais pas mettre en exergue la prostitution et dire 'C'est super'. Mais en même temps, je n'ai jamais pensé que la prostitution était quelque chose de sale, bien au contraire. Ce n'est pas pour rien que c'est le plus vieux métier du monde. Il y a énormément de tendresse là-dedans. C'est surtout cet axe-là qui m'intéressait".

Escort Boys joue davantage avec le feu en mettant la gestion du service dans les mains de Charly, la sœur cadette de Ben qui n’a que 17 ans. "C’est une fonceuse. Elle n’a pas du tout cette prise de conscience. Il y a aussi un rapport à la nécessité pour elle. Le domaine familial, son bien le plus précieux, est en jeu à cause d’un problème financier", souligne son interprète Marysole Fertard, que reconnaîtront les fans de Demain nous appartient.

"J’aime bien que ce soit cette gamine-là qui d'un coup lance l’affaire et que son grand frère soit pris de cette question morale. Elle le dit très bien dans la série : 'Aujourd'hui, on est tous à vendre. On est tous des produits'", remarque de son côté Ruben Alves pour qui "le plus important est de se sentir bien et d’être soi, de ne pas sentir que tu es en train de faire quelque chose qui n’est pas en adéquation avec la personne que tu es". Et si c’était la philosophie de vie à adopter pour 2024 ?

>> Escort Boys – six épisodes à partir du 22 décembre sur Prime Video