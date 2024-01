PHOTO - Daniel Brühl dans l’ombre de Lagerfeld pour "Kaiser Karl", la série-évènement de Disney+

La plateforme américaine a dévoilé la toute première photo de Daniel Brühl coiffé de la célèbre queue de cheval de la légende de la mode Karl Lagerfeld. L’acteur allemand incarne son compatriote dans cette série déclinée de la biographie écrite par la journaliste Raphaëlle Bacqué, à découvrir en 2024. L’action s’attardera sur l’ascension du couturier à Paris dans les années 1970.

Le choix est audacieux. Un contre-jour qui empêche de voir son visage mais fait naître dans l’ombre une silhouette presque aussi célèbre que celle de la reine d’Angleterre. La faute à un détail qui contribuera à la légende de Karl Lagerfeld, une queue de cheval toujours tirée à quatre épingles. Disney+ partage la première photo de Kaiser Karl, sa série-évènement co-produite avec Gaumont qui mettra en scène l’Allemand Daniel Brühl dans le costume noir et blanc du cultissime couturier, mort en 2019 à l’âge de 85 ans.

Disney+

L’acteur allemand, popularisé par Good Bye, Lenin! et passé chez Marvel, jouera un Karl Lagerfeld dont peu se souviennent. "Entre rivalités et glamour, amour et jalousie, argent et complot", promet Disney+. Âgé de 38 ans au début des années 1970, le génie de la mode rêve de s’imposer dans le monde de la haute couture parisienne que domine alors un certain Yves Saint Laurent. Ce dernier sera joué par Arnaud Valois (120 Battements par minute).

Le rôle de Pierre Bergé a été confié à Alex Lutz, César du meilleur acteur en 2019. Agnès Jaoui, dans la peau de Gaby Aghion, fondatrice de la marque Chloé, et Théodore Pellerin (Juste la fin du monde) dans celle de Jacques de Bascher, jeune dandy dont s’éprend le designer, complètent ce casting international.

Première série de fiction consacrée à Lagerfeld, Kaiser Karl s’inspire de la biographie écrite par la journaliste Raphaëlle Bacqué et sera composée de six épisodes de 50 minutes. À la réalisation, Jérôme Salle (Kompromat, Totems) puis Audrey Estrougo (Suprêmes, Tout va bien). Le tournage se poursuit actuellement entre la France, Monaco et l’Italie, pour une diffusion d'ici à la fin de l’année.