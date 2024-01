Michel Izard au cœur de Notre-Dame de Paris sur TF1+ : "Elle sera plus belle que jamais"

Série documentaire en six épisodes, "Notre Dame" débarque ce mercredi 24 janvier sur la plateforme TF1+. Elle est l'œuvre de Michel Izard, grand reporter à TF1 qui couvrait déjà la rénovation de la cathédrale avant l'incendie. Du jour du drame à la prochaine réouverture du site en décembre, il livre son regard sur ce chantier hors norme à TF1info.

Depuis plus de cinq ans, le grand reporter Michel Izard raconte la renaissance de Notre-Dame de Paris aux téléspectateurs des JT de TF1. Sur le chantier de la rénovation de la cathédrale avant le terrible incendie du 15 avril 2019, il a depuis documenté chaque étape de sa reconstruction avec son fidèle caméraman Bertrand Lachat. Puisant dans les images inédites accumulées au fil des mois, il a donné naissance avec Thierry Gippet à Notre-Dame, une série documentaire en 6 épisodes de 26 minutes disponibles à partir de mercredi sur notre nouvelle plateforme de streaming gratuite TF1+.

Comment est né ce projet de série documentaire pour TF1+ ?

Michel Izard : J’avais beaucoup de matière tournée pour les JT. Je rêvais d’en faire un reportage en version longue lorsqu’au printemps dernier Thierry Thuillier, le directeur de l'information de TF1 et Eric Monier, le directeur de la rédaction, m’ont parlé du projet qui ne s’appelait pas encore TF1+ à l’époque. Ils m’ont dit que c’était une série documentaire que je devais faire et j’ai sauté sur l’occasion. Avec un défi de taille pour moi à la demande des équipes de TF1+ : qu’il n’y ait pas de commentaire. Ce qui a surpris le caméraman et le monteur avec lesquels je travaille car ma voix, c’est ma signature. Mais l’idée, c’était de faire tout autre chose qu’une nouvelle mouture de mes reportages habituels. En s’inspirant des codes des documentaires qu’on peut voir sur les plateformes. Je pense à celui sur le petit Grégory sur Netflix où ce sont les témoins qui racontent l’histoire. Ça m’a demandé pas mal de gamberge. On a tenté des choses. Et je suis très content du résultat.

Le premier épisode s’appuie sur des images tournées sur le chantier, avant l’incendie. On constate l’état de délabrement de certaines parties de Notre-Dame. La catastrophe était-elle en germes quelque part ?

La catastrophe telle qu’elle s’est produite était inimaginable. Mais l’architecte Philippe Villeneuve avoue qu’il n’était pas rassuré durant les travaux. Notre-Dame n’était pas en bon état, elle était fragile en certains endroits. La dimension qu’a prise la reconstruction de Notre Dame aujourd’hui fait qu’on ne se souvient plus de l’ampleur des travaux qui étaient engagés avant l’incendie. Pour l’époque, c’était un projet énorme. Mais personne n’imaginait le drame qui allait se produire…

Une véritable course contre la montre

Où étiez-vous lorsqu’on vous a alerté de l’incendie ?

J’habite au sud de Paris et j’étais en train de rentrer chez moi en voiture, j’étais sur le périph lorsque mon caméraman Bertrand Lachat m’a appelé au téléphone vers 18h30 pour me dire qu’il y avait un incendie à Notre-Dame. Sur le moment, je me dis que ce n’est pas possible. Comme la plupart des gens qu’on voit dans la série, je n’y crois pas. J’appelle quand même l’un de mes contacts sur le chantier et sur le ton de plaisanterie je lui dis : "Il paraît que ça brûle ?". Et là il me répond "Ah Monsieur Izard, je ne peux pas vous parler, ça brûle, ça brûle !". Dans la foulée la rédaction de TF1 m’appelle et me demande de revenir pour une édition spéciale. C’est à la radio dans la voiture que j’ai entendu la flèche tomber. De retour à la rédaction, mon chef de service me prête sa chemise blanche et j’entre en plateau à 20h10. J’en suis sorti à minuit.

Qu’avez-vous ressenti la première fois que vous êtes revenu sur les lieux ?

J’y suis retourné le lendemain mais on ne pouvait pas entrer. Pendant un mois, il a fallu sécuriser le site comme on peut le voir dans le troisième épisode qui raconte les jours qui ont suivi l’incendie. Je ne suis donc revenu à l’intérieur de Notre-Dame le 15 mai 2019. Je me rappelle de la voute, trouée de partout et éclaboussée de lumière comme jamais dans son histoire. C’était tragiquement beau.

On voit à de nombreuses reprises le général Georgelin, chargé de diriger la reconstruction par Emmanuel Macron et qui est décédé l’été dernier. Dans l’épisode 5, il dit que ce chantier, c’est une guerre. C’est un bon résumé ?

C’est la rhétorique d’un militaire. Je ne dirais pas que c’est une guerre mais plutôt une bataille. Dans le sens où une guerre, on la fait contre quelqu’un. Alors que la bataille, on la fait pour gagner quelque chose. Et là, il s'agit de sauver Notre-Dame.

Reconstruction de Notre-Dame : décès du général Georgelin Source : JT 20h WE

C’est aussi une course contre la montre, avec ce délai de cinq ans donné très tôt par Emmanuel Macron.

Absolument. C'est d'abord une course contre la montre afin de mettre Notre-Dame hors de danger. Ce qui a quand même pris deux ans et demi. Ensuite il y a effectivement ce délai fixé par le président. En revoyant les images, je me suis aperçu que le soir de l’incendie, il se contente de dire que Notre-Dame sera reconstruite. Le lendemain, l’architecte Philippe Villeneuve fait sa visite d’inspection dans les ruines encore fumantes, un moment d’Histoire dont j’ai pu récupérer des images. Ce jour-là, il prend des décisions d’urgence qui sont déjà dans la perspective de la reconstruction. Il est ensuite consulté par l’Élysée avant l’allocution du chef de l’État qui annoncera que nous la reconstruirons dans les cinq années. Nous y sommes presque et si c’est possible, c’est parce qu’on a décidé de la reconstruire à l’identique.

Le chantier nous permet d’être dans sa chair, dans ses tripes Michel Izard

Peut-on dire que la catastrophe a-t-elle renforcé la fascination que le monde entier éprouve pour Notre-Dame ?

On aimait déjà beaucoup Notre-Dame avant. C’était l’un des sites les plus visités de la planète. Elle représente Paris à égalité avec la Tour Eiffel, sans parler de la publicité que lui ont fait Victor Hugo et Walt Disney ! C’est la totale ! (Rires). Ensuite l’incendie a ému les Français et le monde entier. On raconte que les chameliers dans le désert saharien se sont arrêtés pour regarder la flèche en train de tomber sur téléphone portable. Pareil pour les traders à Manhattan ! Enfin depuis dix-huit mois, comme les travaux sont visibles depuis l’extérieur, c’est spectaculaire de jour comme de nuit. Ce triple phénomène fait qu’il y a un monde fou pour voir renaître Notre-Dame.

Avez-vous hâte de la voir entièrement reconstruite, nue de tous ces échafaudages en décembre prochain ?

Je vous avoue que je ne suis pas pressé. Notre-Dame de Paris c’est aujourd’hui un chantier qui nous permet d’entrer dans la chair, dans la peau, dans les secrets de sa fabrication. Et les échafaudages sont des passerelles qui nous conduisent 800 ans en arrière. C’est ce que je voudrais d’ailleurs qu’il ressorte de cette série. Quand le chantier sera terminé, elle sera plus belle que jamais. Mais elle redeviendra un lieu de culte, un chef d’œuvre de l’art gothique, alors que le chantier nous permet d’être dans sa chair, dans ses tripes. En tout cas comme ça que je la vis.

