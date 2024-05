"Emily in Paris" revient plus tôt que prévu et passera une partie de l’été sur Netflix

La saison 4 de la série à succès, dont le tournage n’est pas encore terminé, a déjà une date de sortie. À l’image de "Stranger Things" et "La Chronique des Bridgerton", la diffusion des épisodes inédits sera scindée en deux. En attendant, les fans s’interrogent sur l’identité du nouveau personnage masculin photographié avec Lily Collins dans les rues de Rome, où se délocalise l'intrigue.

Les jours fériés ? Très peu pour elle. Emily Cooper retrouvera Paris et les abonnés de Netflix le 15 août prochain, avec la diffusion de la première partie de la saison 4 d’Emily in Paris. On n’attendait pas la série créée par Darren Star aussi tôt car le tournage, qui avait été retardé par la grève à Hollywood, bat encore son plein.

Si les séquences dans la capitale française sont déjà en boîte, l’équipe vient de poser ses valises à Rome où la pétillante Américaine a déjà été aperçue en charmante compagnie. Des photos du plateau ont filtré sur les réseaux sociaux, montrant la spécialiste du marketing incarné par Lily Collins au bras d’un bel Italien.

Rien n’a filtré sur le personnage interprété par Eugenio Franceschini mais beaucoup se demandent s’il s’agira du nouveau coup de cœur d’Emily. La saison 3 se refermait sur un énième obstacle entre la jeune femme et son voisin français Gabriel, qui se courent après depuis leur rencontre dans le premier épisode. Un futur ex, une grossesse et un nouveau Jules ? Dans une vidéo partagée par Netflix, les acteurs choisissent les mots "vulnérable", "compliquée", "chaotique", "amour" ou "vengeance" pour décrire la saison 4.

Les fans d’Emily in Paris pourront commencer à percer le mystère au cœur de l’été avec une première salve d’épisode mais ne découvriront la suite et fin que quelques semaines plus tard. La conclusion de la saison sera mise en ligne le 12 septembre. Une division pour mieux régner devenue la marque de fabrique de Netflix qui choisit de capitaliser au maximum sur ses productions phares, comme Stranger Things ou La Chronique des Bridgerton. Une éventuelle saison 5 n’a pour l’instant pas été annoncée.