"Fiasco" : Pierre Niney enchaîne les galères en série sans aucune limite sur Netflix

Après "Casting(s)" et "Five", Pierre Niney retrouve François Civil et Igor Gotesman dans un projet fou façon mockumentaire mis en ligne ce mardi 30 avril. Il incarne un jeune réalisateur en quête du corbeau qui sabote le tournage de son tout premier film, inspirée de la vie de sa grand-mère résistante. Sept épisodes qui poussent très loin le curseur de l’humour, au risque de perdre quelques spectateurs en route.

Quand on lui demande de raconter ce qui s’est passé, il confesse "ne pas savoir pas par quoi commencer". Et vous savez quoi ? Nous non plus tant la série détonne. Commençons par le commencement, le synopsis. Raphaël Valande avait un rêve, réaliser son premier film. Un hommage plutôt original à sa grand-mère résistante, allant de la préhistoire jusqu’au Débarquement… Mais le tournage s’enraye rapidement à cause d’un corbeau qui multiplie les menaces, provoquant des enchaînements d'improbables galères jusqu’à plus soif. Un Fiasco en roue libre imaginé pour Netflix par Igor Gotesman et Pierre Niney, déjà associés sur Casting(s) et Five.

Vous avez dit malaise ?

Fiasco aurait même pu s’appeler Chaos tant elle se joue des codes pour mieux imposer les siens. À savoir que tout est permis, à l’humour comme à la guerre. Celle qui oppose le pauvre Raphaël, chat noir ultime, à son ennemi mystère. "On est allé loin dans plein de styles d’humour", reconnaît Pierre Niney dans une vidéo pour la plateforme. La série emprunte autant au mockumentaire, forme de documentaire parodique, qu’au whodunnit qui recherche à identifier le méchant de l’histoire. Une bonne dose d'absurdité en plus.

C’est simple, Fiasco s’affranchit de toutes les règles et n’en respecte peut-être qu’une, celle du malaise permanent. Certains trouveront ça hilarant, d’autres franchement gênant. On penchera de notre côté pour "assez inégal". Mais les éclats de rire sont là face à des scènes devant lesquelles on se demande s’ils vont oser. Spoiler, la réponse est à chaque fois la même. Un grand "oui". Il n’y a pas un personnage pour rattraper l’autre dans cette bande de bras cassés dirigée par un Pierre Niney exceptionnel dans le rôle de l’apprenti cinéaste à qui tout arrive. Surtout le pire.

"Même tout ce qu’on n’aurait jamais pu imaginer être un problème est devenu un problème", résume Jean-Marc, le producteur à côté de la plaque incarné par Pascal Demolon. On ne dira rien de plus pour ne pas déflorer des séquences qu’on imagine déjà tourner en boucle sur les réseaux sociaux. François Civil, Géraldine Nakache, Leslie Medina, Louise Codelfy et même Igor Gotesman, qui joue le réalisateur du documentaire façon mise en abyme, complètent une distribution de potes totalement libérée et sacrément investie pour nous faire rire jaune.

>> Fiasco - 7 épisodes dès le 30 avril sur Netflix