"Ted Lasso" sur AppleTV+ : la série qui redonne foi en l’être humain avec humour

"Ils sont des âmes sœurs modernes. Des âmes sœurs qui ne doivent pas nécessairement finir de la manière générique dont les gens l’entendent. C’est si beau d’incarner des personnages qui n’avaient pas conscience d’avoir besoin l’un de l’autre mais qui se donnent de l’oxygène", réagit Hannah Waddingham sans nous en dire plus, alors que les fans rêvent de les voir en couple. La bande-annonce de la saison 3, dont la diffusion démarre le 15 mars, n’en révèle guère plus et se déploie au rythme de "You can’t always get what you want" des Rolling Stones - "Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez".