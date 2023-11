Des derniers jours avec Dodi Al-Fayed à l’accident, les adieux bouleversants de "The Crown" à Lady Di

La série de Netflix referme ce jeudi 16 novembre un des chapitres les plus sombres de la famille royale britannique. Quatre épisodes sous tension qui revisitent l’été 1997 lors duquel la princesse de Galles et son compagnon ont perdu la vie à Paris. Une évocation du deuil d’une grande délicatesse, aussi oppressante que bouleversante, qui fera verser plus d’une larme.

Souvent adulée, en permanence traquée et détestée par une partie de son ancienne belle-famille royale. Rarement une personnalité publique n’aura autant cristallisé l’attention. "On aurait presque pitié d’elle, si on ne lui en voulait pas autant", glisse Elizabeth II à propos de Diana. Imaginée par Peter Morgan pour The Crown, la phrase est prononcée avant la mort de la princesse de Galles.

Une disparition brutale, à l’âge de 36 ans, que le créateur de la série Netflix a bien failli passer sous silence. Car comment raconter la fin tragique d’une icône sur laquelle tout a déjà été dit ?

Une expérience sensorielle

Le géant du streaming nous avait prévenus qu’elle garderait secrète cette suite tant attendue jusqu’à sa mise en ligne ce jeudi 16 novembre. Pour au final mieux lever le mystère quelques jours avant. L’appréhension se mêle à la curiosité au moment de lancer les quatre premiers épisodes de la saison 6, qui conclura la série avec six autres le 14 décembre. La séquence d’ouverture dit tout d’un traitement qui sera sensoriel ou ne sera pas.

De l’accident qui a coûté la vie à Lady Di, le spectateur ne verra rien. Mais il entendra tout. Le silence de la nuit parisienne interrompu par l’accélération puis les coups de frein d’une Mercedes noire qui finira sa course dans le tunnel du pont de l’Alma. Un bruit sourd, suivi d’un klaxon ininterrompu qui cède sa place au générique de la série.

À ce choc sonore en répond un autre, plus vicieux encore, qui s’étend dans les épisodes suivants. Celui des flashs et des appareils photos qui suivent à la trace Diana tel un essaim d’abeilles. The Crown rejoue les huit semaines qui ont précédé l’accident mortel, dressant plus que jamais le portrait d’une jeune femme isolée malgré elle et jamais plus heureuse que quand elle est avec ses fils William et Harry. "Tout ce que nous voulons pour elle, c’est qu’elle trouve la paix", commente Elizabeth II dans la bande-annonce.

Deuil intime VS deuil de la nation

Sauf que le public le sait, cette paix, Diana ne la trouvera jamais. Les trois premiers épisodes défilent alors comme un angoissant compte à rebours jusqu’à l’inéluctable, transformant la princesse en héroïne grecque victime du destin ce 31 août 1997. Nos "et si elle avait…" lancés devant l’écran n’y changeront rien. Ne cherchez pas d'indices sur les causes du drame car "il n'a jamais été question de savoir comment elle est morte".

"L'enquête de police a réglé tout cela. Cela ne nous a jamais intéressés. Il s'agissait toujours de savoir quel était l'impact sur la famille avant et après sa mort", insiste Peter Morgan auprès de Variety.

Comme depuis son lancement, The Crown trouve sa force dans l’humanité qu’elle insuffle à des figures lointaines entrées dans l’Histoire. Quand la famille royale perd l’un des siens, elle redevient presque une famille comme les autres. Presque, car le deuil intime entre rapidement en collision avec celui de la nation. Mais la reine, conspuée pour son silence, est là pour rappeler qu’elle est avant tout une grand-mère désireuse de protéger ses petits-enfants du chaos ambiant.

Netflix

Des bruits, encore. Ceux des cris déchirants du prince Charles qui semblent répondre à ceux de Mohamed Al-Fayed. Comme l’impression de redécouvrir des images pourtant vues mille fois. Et tout simplement de revivre ce moment d’Histoire de l’intérieur, sous un flot de larmes ininterrompu. Tout est une question de point de vue dans The Crown qui, en imaginant les liens qui unissaient Lady Di à Dodi Al-Fayed, remet au premier plan ce personnage quelque peu mis de côté par l’onde de choc provoqué par la mort de sa compagne.

Oppressant, bouleversant et profondément troublant, ce début de saison 6 prend aux tripes et offre à Elizabeth Debicki une ultime apparition tout en finesse dans le costume de la princesse de Galles. À voir absolument.

>> The Crown saison 6, partie 1 - disponible sur Netflix