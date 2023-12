Mark Wahlberg s’essaie au français dans "The Family Plan" : "Saïd Taghmaoui était mon professeur"

L’acteur américain fusionne ses deux genres de prédilection dans une comédie d’action familiale, à découvrir sur Apple TV+ ce vendredi 15 décembre. L’histoire d’un ancien tireur d’élite rattrapé par un violent passé dont sa femme et leurs trois enfants ne savent rien. Il raconte à TF1info sa préparation pour une scène dans laquelle il s’exprime parfaitement dans la langue de Molière.

Rien ne résiste à Mark Wahlberg. Pas même notre redoutable grammaire. L’acteur américain s’est longuement préparé pour une scène qui risque bien de surprendre les spectateurs de The Family Plan, disponible ce vendredi 15 décembre sur Apple TV+. Une comédie d’action familiale dans laquelle il joue un père pas comme les autres. Quand Dan Morgan est rattrapé par son passé de tireur d’élite, il embarque sa femme Jessica et leurs trois enfants dans un road trip jusqu’à Las Vegas. Sans qu’aucun d’eux ne se doute que ce voyage de dernière minute n’est en fait qu’un prétexte pour les protéger.

J’ai été sincèrement choquée le jour où nous avons tourné cette scène Michelle Monaghan

Si Mark Walhberg parvient à éliminer ses ennemis avec son dernier-né de 10 mois dans le porte-bébé, ce n’est pas son seul exploit à l'écran. Au cœur du film, il se lance dans un monologue entièrement en français avec un accent presque parfait. Attablé dans un restaurant avec son épouse, Dan tente de lui expliquer pourquoi il n’arrive pas à lui dire la vérité sur son ancienne vie. "Il pratiquait son français avant même que nous ne commencions la pré-production. Il était tellement doué", sourit le réalisateur Simon Cellan Jones pour TF1info. Zoe Colletti, qui joue sa fille aînée Nina, a été "impressionnée". "On a fait des répétitions avant le tournage et il connaissait déjà tout", note-t-elle.

"J’ai été sincèrement choquée le jour où nous avons tourné cette scène. Je crois que tu ne t’es pas trompé une seule fois", lance Michelle Monaghan à Mark Wahlberg lors de notre entretien via Zoom. "Tu aurais été agacée si j’étais venu sans maîtriser mon texte. Si j’avais dû avoir des pancartes en guise de prompteur ou une oreillette, avec un accent de Boston !", réplique-t-il. L’actrice américaine, vue dans Gone Baby Gone et la saga Mission : Impossible, sait de quoi elle parle. "J’ai étudié le français au lycée mais j’ai tout perdu parce que je ne l’ai jamais vraiment pratiqué", regrette-t-elle.

Charles Aznavour vs. Carla Bruni

Louant "l’éthique de travail" de son partenaire de jeu, Michelle Monaghan raconte qu’il "a activement étudié son texte pendant cinq mois, en allant au travail à 5h du matin". "J’attendais ce moment avec impatience parce que j’étais certaine qu’il allait assurer. Et il l’a fait !", s’enthousiasme-t-elle. La clé du succès ? Un acteur français que Mark Wahlberg connaît bien. Quand on lui demande si Saïd Taghmaoui, qui incarne un ancien collègue dans The Family Plan, lui a donné un coup, il répond par l’affirmative.

"Évidemment que Saïd était mon professeur de français. Il m’apprend le français et les gros mots depuis Les Rois du désert", nous dit Mark Wahlberg, évoquant le film de David O. Russell dans lequel il partageait l’affiche avec le Français. Sur les réseaux sociaux, tous les deux ont publié des extraits de leurs répétitions. L’acteur américain "tenait absolument à tourner toute la séquence en français. Il s’est mis au travail et le résultat est superbe", souligne Saïd Taghmaoui dans une publication Instagram depuis supprimée.

La technique de Mark Wahlberg ? "Je lisais le texte à voix haute puis je l’écrivais moi-même tous les jours pour que ça s’imprime dans ma tête. J’ai dû remplir, je ne sais pas, cinq ou six carnets". Son nouvel amour de la langue française ne s’arrête pas là. Sur sa playlist parfaite pour un road trip en famille, figure notamment "les plus grands succès de Charles Aznavour". Michelle Monaghan nous confesse elle être "plutôt fan de Carla Bruni et de son album 'Quelqu’un m’a dit'". La French touch n’a décidément pas de frontières.