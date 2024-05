Les membres du groupe ABBA se sont retrouvés ce vendredi dans le cadre d'une cérémonie officielle au Palais royal de Stockholm. Le souverain Carl XVI Gustaf leur a en effet remis l’ordre royal de Vasa afin de célébrer leur contribution à la culture suédoise. Début mai, ils avaient refusé de se reformer lors du concours Eurovision pour célébrer les 50 ans de leur victoire.

Les quatre membres de ABBA réunis sur la même photo en 2024 ? Les fans du groupe de légende peuvent remercier le roi de Suède ! Benny Andersson, 77 ans, Agnetha Fältskog, 74 ans, Anni-Frid Reuss, 78 ans, et Björn Ulvaeus, 79 ans, se sont en effet retrouvés ce vendredi au Palais royal de Stockholm à l’invitation du souverain Carl XVI Gustaf qui leur a remis l’ordre royal de Vasa, une première en cinquante dans le pays nordique.

Connus pour leurs tubes planétaires comme "Mamma Mia" (1975), "Dancing Queen" (1976) ou encore "The Winner Takes It All" (1980), les quatre chanteurs ont été honorés pour "leurs réalisations exceptionnelles dans la musique suédoise et internationale". 2024 marque également les cinquante de leur victoire au Concours Eurovision de la chanson avec "Waterloo", prélude à leur incroyable succès international.

Les membres de Abba ce vendredi à Stockholm avec le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia (à droite). - AFP

L'ordre royal de Vasa a été créé le 29 mai 1772 par le roi Gustave III pour récompenser les personnalités ayant rendu d'importants services au pays dans les domaines de l'agriculture, du commerce, de la métallurgie et des arts. En 1975, la Suède avait décidé d'arrêter de l'octroyer, le jugeant anachronique, avant que le Parlement rétablisse la pratique en 2022. Hormis les membres de ABBA, sept autres personnalités ont été récompensées ce vendredi dont deux prix Nobel, le généticien Svante Pääbo et la physicienne franco-suédoise Anne L'Huillier.

Reverra-t-on les quatre chanteurs ensemble à l'avenir ? Rien n’est moins sûr. En 2021, ils s’étaient retrouvés pour enregistrer l’album Voyage, présenté comme leur neuvième et a priori dernier. À l’époque, ils avaient également été filmés en motion capture pour donner naissance à des doubles numériques qui se sont produits lors d’un spectacle sold-out à Londres. Début mai, ils ont refusé de se reformer pour l'hommage que les organisateurs de l'Eurovision avaient décidé de leur rendre lors de l'édition organisée à Malmö.

"Il n'y aucune chance que ça arrive", avait déclaré Benny Andersson dans une interview à la BBC. "Je ne le veux pas. Et si je ne le veux pas, les autres ne le feront pas. C'est la même chose pour tous les quatre. Si l'un dit ‘non’, alors c'est non", ajoutait-il à propos d'une chanson ou même d'une apparition sans micro. "On peut célébrer les 50 ans d’ABBA sans être sur scène", avait renchéri Björn Ulvaeus. Leur roi s'est visiblement montré plus convaincant.