Super Bowl : Justina Miles, l'interprète en langue des signes qui a volé la vedette à Rihanna

Le show de Rihanna à la mi-temps du Super Bowl ? Une grande première à plus d’un titre. Non seulement la star de la Barbade a chanté enceinte, une image inédite dans l’histoire du concert le plus regardé de l’année, mais les organisateurs avaient également innové en proposant à Justina Miles, une interprète en langue des signes, de traduire en direct les paroles pour les spectateurs sourds ou malentendants. Du jamais pour un événement sportif de cette ampleur.

Après l’avoir regardé interpréter l’hymne "Lift Every Voice and Sing" aux côtés de la chanteuse Sheryl Lee Ralph au début de la soirée, les spectateurs ont pu la voir "doubler" Rihanna sur écran géant, des images diffusées aux États-Unis sur la chaîne Fox. Et elle a visiblement mis tout le monde d’accord grâce à sa performance enthousiaste, certains estimant même qu’elle avait volé la vedette à Riri...