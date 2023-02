Les mascottes M&M’s font leur come-back au Super Bowl : le coup marketing de l’année ?

Le 23 janvier, M&M’s publie un très sérieux communiqué dans lequel elle annonce renoncer à utiliser ses personnages colorés jugés "trop polarisants". La faute à des changements chez ses héros en forme de bonbons, dont l’arrivée de Purple. Plus ronde que les autres et d’une couleur symbolisant le soutien à la communauté LGBTQ+, la troisième fille de la bande devait "représenter l’acceptation et l’inclusion". Puis Green a troqué ses talons contre des baskets et la marque a eu la bonne idée de sortir un paquet en édition limitée ne contenant que les trois couleurs des mascottes féminines.