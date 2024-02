Super Bowl : qui est Travis Kelce, le footballeur qui fait battre le cœur de Taylor Swift ?

Événement sportif planétaire, le Super Bowl 2024 pourrait bien s'offrir un record d'audience historique ce dimanche. La faute à la romance entre la star des Chiefs de Kansas City Travis Kelce et la chanteuse pop Taylor Swift. Un couple hyper médiatique qui déchaîne les passions jusque dans le camp de Donald Trump. Explications.

Soyons honnêtes. Il y a quelques semaines encore, la plupart d’entre nous n’avaient jamais entendu parler de Travis Kelce. Depuis dix ans, ce solide gaillard de 34 ans qui évolue au poste de "tight end", 1m96 pour 113 kilos, est un pilier des Chiefs de Kansas City. Dimanche soir, son équipe remet son titre en jeu face aux 49ers de San Francisco lors du Super Bowl, la grande finale du championnat de football américain qui se dispute à Las Vegas.

S’il n’a pas l’aura sportive du quaterback Patrick Mahomes, la côte médiatique de Travis Kelce a grimpé en flèche depuis la révélation de sa love story avec la chanteuse Taylor Swift. Grâce à ses apparitions en tribunes, la NFL a vu ses audiences exploser de manière spectaculaire et tout le monde s’attend à ce que le record de 115,1 millions de téléspectateurs établi l’an dernier soit pulvérisé.

Un "Bachelor" très courtisé

Outre-Atlantique, Travis Kelce n’en est pas à sa première incartade au royaume du showbiz. En 2016, il était en effet la vedette de 'Catching Kelce' (littéralement "Attrapez Kelce"), une émission de dating diffusée sur la chaîne E ! Entertainment. Pendant huit épisodes, 50 jeunes femmes – une par Etat américain – devaient tenter ce "bachelor" endurci. Après une éphémère idylle avec la gagnante, le footballeur va vivre une romance à épisodes avec l’influenceuse Kayla Nicole Brown, qui s'est achevée au printemps 2022.

Les rumeurs au sujet du footballeur et de la chanteuse aurait débuté l’été dernier. Le 8 juillet dernier plus précisément, lorsque Travis est aperçu dans les tribunes du concert que Taylor donne dans le stade de son équipe à Kansas City. Le 26 juillet, le sportif révèle que ce soir-là, il a tenté de faire passer son numéro de téléphone à la pop star, en vain. Une confidence réalisée au micro du podcast qu’il anime avec son frère Jason, qui joue lui pour les Eagles de Philadelphie.

Le 24 septembre, alors que les rumeurs vont bon train, Taylor Swift est filmée dans les loges du match des Chiefs contre les Chicago Bears, assise à proximité de Donna Kelce, la mère du joueur. Une apparition suivie par 24,3 millions de téléspectateurs, avec un pic d’audience auprès du public féminin. Début octobre, ils seront 27 millions pour apercevoir l’interprète de "Shake it off" sur un plan de coupe du match contre les Jets de New York. Du jamais-vu.

Les Trumpistes en panique

Après avoir joué à cache-cache avec les médias, Taylor Swift et Travis Kelce ont fini par confirmer leur romance en fin d'année. Le 28 janvier, la jeune femme est descendue sur le terrain après la victoire du champion de son cœur face aux Baltimore Ravens. Regards de braise, gros câlins et confidences à l’oreille… Des images que les Swifties rêvent de voir de nouveau dimanche soir sur la pelouse de Las Vegas. La présence de la chanteuse est tellement attendue qu’elle éclipse déjà le show du chanteur R’N’B Usher à la mi-temps.

Le 28 janvier dernier, Taylor Swift descend sur le terrain pour embrasser le footballeur de son coeur sur la pelouse. - Getty Images via AFP

Outre-Atlantique, où les moindres faits et gestes de Taylor Swift déplacent les foules, l’évolution de sa vie sentimentale est suivie de près par… Donald Trump. Issue de la scène country, traditionnellement conservatrice, la jeune femme ne cache plus ses opinions progressistes depuis déjà quelques temps. Sans parler son impact auprès du jeune public qu'elle incite à s'inscrire sur les listes électorales. Si bien que les proches de l’ancien président craignent qu’une prise de position de la jeune femme, très suivie par le jeune public, viennent déstabiliser l’élection de novembre prochain.

"Je me demande qui va gagner le Super Bowl", a ironisé il y a quelques jours l’ex-candidat Vivek Ramaswamy, fraichement rallié à Donald Trump. "Et je me demande si une annonce majeure de soutien à un candidat à la présidence, venant d’un couple artificiellement monté en épingle, ne se prépare pas pour cet automne". En cas de nouvelle victoire des Chiefs, les complotistes devraient s'en donner à coeur joie.