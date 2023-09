Star du prochain Super Bowl, Usher se chauffe la voix sur scène en France

Usher succède ainsi à Rihanna, qui avait régalé le public en février dernier à Glendale, en Arizona, pour l'un des spectacles les plus suivis au monde. Cette fois, le chanteur de "U got it bad", "My Boo", "Yeah" et "Love in this club" tentera d'embraser l'Allegiant Stadium de Las Vegas, la célèbre capitale du jeu qui compte depuis 2020 un club, les Raiders, dans le championnat de football américain (NFL), comme le rappelle l'AFP.