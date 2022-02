Eminem, genou à terre au Super Bowl 2022 : son hommage à Colin Kaepernick

"Je ne veux pas me lever pour saluer un drapeau qui opprime les Noirs et les gens de couleur", avait expliqué le sportif âgé de 28 ans qui protestait de la sorte contre les violences policières faites aux Noirs aux États-Unis, insultant au passage Donald Trump en prime time. Devenu une icône des droits civiques, le sportif né d'un père noir et d'une mère blanche, avait par ailleurs répété cet acte hautement symbolique avant chaque rencontre.