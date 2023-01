À un mois du Super Bowl, Rihanna est déjà prête à faire taire les mauvaises langues

En novembre, elle a dévoilé deux premiers titres inédits en six ans. "Lift me up" et "Born again". Elle saura le 24 janvier si la première est nommée pour l’Oscar de la meilleure chanson originale. Une telle nomination pourrait la voir se produire lors de la cérémonie le 12 mars. Avant l’annonce d’une tournée mondiale pour l’été 2023 ?