U2 de retour scène en 2023… mais pour la toute première fois sans son batteur

Intitulé "U2:UV Achtung Baby Live at the Sphere", ce show sera l’occasion de célébrer l’album Achtung Baby, sorti en 1991. Avec toutefois un petit bémol : pour la première fois depuis leurs débuts en 1976, le chanteur Bono, le guitariste The Edge et le bassiste Adam Clayton se produiront sans leur discret batteur Larry Mullen Jr. qui sera remplacé par le Néérandais Bram van den Berg, membre du groupe Krezip.