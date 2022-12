Superman viré, Wonder Woman menacée : grand chamboulement au royaume des superhéros ?

Faut-il dans ces conditions s'attendre au départ de la comédienne Gal Gadot, pourtant très appréciée des fans ? Dans un message posté mardi sur Twitter, la star israélienne laisse planer le doute. "Il y a quelques années, on m’a annoncé que j’allais jouer Wonder Woman. Je suis très reconnaissante d’avoir eu l’opportunité de jouer un personnage aussi incroyable et iconique", écrit-elle. "Plus que tout, je suis reconnaissante auprès de vous, les fans. J’ai hâte de partager son prochain chapitre avec vous." En attendant le coup de fil de James Gunn ?

Le réalisateur et scénariste a sans doute plein d’idées, mais il doit également composer avec la multitude de projets déjà en boîte ou en cours de préparation, hérités de la précédente direction. Parmi les plus emblématiques, The Flash avec le controversé Ezra Miller prévu pour juin prochain, et Aquaman et le monde perdu avec Jason Momoa et Amber Heard, annoncé pour décembre 2023 après une multitude de reports.